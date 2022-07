Como Aras vê o pedido do PT para apurar ‘discursos de ódio’ de Bolsonaro

Parlamentares de oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PL) pediram a abertura de uma investigação criminal contra o presidente por, na visão deles, incitar a prática de crimes com seus discursos sobre fuzilar os opositores ou matá-los com “uma granadinha”. Em reunião na terça-feira, 12, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, uma comitiva do PT ouviu o que o chefe do Ministério Público Federal pensa sobre um pedido como esse e sobre os casos de violência política em geral.

“Hoje enxergamos dois quadros nessa polarização: aqueles casos nos quais é possível individualizar responsabilidades (como a morte de um petista em Foz do Iguaçu e ataques com bombas em eventos públicos de pré-campanha) e os que estão em um universo difuso. Em relação ao primeiro grupo, não há nada que impeça — e temos feito isso — que a PGR mantenha contato com os MPs estaduais responsáveis, inclusive cobrando providências e repassando essas informações à sociedade”, explicou Aras.

O problema, segundo ele, está no segundo grupo, que abrange o pedido para investigar Bolsonaro por “discursos de ódio” e que exige “compreender os fenômenos políticos em um universo difuso”. “Nós temos valores constitucionais que, mesmo não sendo absolutos, guardam um grau de importância para a sociedade. Um deles é a liberdade de expressão. Além disso, não podemos criminalizar a política porque estaríamos atingindo valores fundamentais para uma democracia, que são o debate, a divergência e o antagonismo sem violência. Esse é o nosso grande desafio: respeitar esses valores e, ao mesmo tempo, evitar e combater abusos e violência”, disse Aras.

É uma sinalização de como o Ministério Público deve se manifestar a respeito dos pedidos da oposição para que a Justiça investigue e proíba Bolsonaro de difundir discursos de ódio às vésperas da eleição.