Comissão aprova projeto que derruba decretos de Lula sobre armas

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 25, um projeto que anula o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e permite a concessão de novos registros para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) e clubes de tiro.

A proposta, de autoria do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), recebeu parecer favorável do relator, o deputado Alberto Fraga (PL-DF), líder da bancada da bala. O texto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça para só depois ir à votação no plenário.

Além de suspender a concessão de novos registros para CACs, o decreto de Lula limitou o número de armas permitido para essas categorias, que chegou a até 60 no governo de Jair Bolsonaro, sendo 30 de uso restrito. Em seu parecer, o relator disse que a medida “possui determinações eivadas de revanchismo arbitrário e injustificável” e argumentou que a suspensão “atingiu mortalmente o setor que empregava até 2022 mais de 70 mil pessoas diretamente e outras milhares indiretamente”.

O Ministério da Justiça montou um grupo de trabalho para discutir o novo texto do Estatuto do Desarmamento, que deve trazer novas regras para o porte e posse de armas, flexibilizado durante o governo Bolsonaro. O governo também determinou que todas as armas registradas no sistema do Exército, o Sigma, sejam recadastradas no Sistema Nacional de Armas, da Polícia Federal.