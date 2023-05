‘Começou o jogo, vamos jogar’, diz Lula sobre decisão do Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, nesta quinta-feira, 25, o que, segundo ele, tem sido alardeado como mais uma derrota do governo no Legislativo. Na quarta, 24, comissão especial do Congresso aprovou o relatório que retira atribuições e órgãos dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Originários. O texto, que ainda deverá ser votado por deputados e senadores em plenário, foi o estopim para a intensificação das tensões com Marina Silva (Meio Ambiente), que afirmou que o governo passa por uma “crise dos seis meses”.

“Fui ver o noticiário hoje e a impressão que eu tive é que o mundo tinha acabado. ‘Lula derrotado pelo Congresso’, ‘Acaba-se ministério disso, acaba-se ministério daquilo’”, ironizou o presidente durante evento em comemoração ao Dia da Indústria, na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). “O que está acontecendo é a coisa mais normal. A comissão no Congresso resolveu mexer (…) e agora começou o jogo. Nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso”, declarou.

Lula ainda alertou para o perigo de uma possível “insurgência” que a antipatia em relação à política pode representar. “Toda vez que a sociedade começa a se assustar com a classe política, o resultado é infinitamente pior (…). Nós já tivemos lições e precisamos lembrar que, por pior que seja a política, é nela e por ela que se tem as soluções para os problemas desse país”.

MP dos Ministérios

A comissão mista de deputados e senadores aprovou na última quarta-feira, 24, o relatório do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) sobre a medida provisória 1.154/23. O texto, que manteve o esvaziamento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, retira da pasta de Marina a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), que passa para o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, de Waldez Góes, e o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que vai para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, comandado por Esther Dweck. A ministra também perde o controle do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que vai para o Ministério das Cidades, de Jader Filho. A MP também tira a demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas e passa para o Ministério da Justiça.

