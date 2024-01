Com Tarcísio de férias, deputado do PL assume governo de SP por um dia

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), tomou posse como governador em exercício do estado nesta segunda-feira, 8. Esta é a primeira vez que o deputado assume o posto — no qual ficará por apenas um dia.

A dança das cadeiras foi necessária porque tanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) quanto o vice Felício Ramuth (PSD) estão fora de São Paulo. Tarcísio está afastado desde 25 de dezembro para tratar de “assuntos particulares” no exterior e Ramuth, que assumiu interinamente o Palácio dos Bandeirantes, viajou para a China em missão oficial do governo. Conforme prevê a lista sucessória, quem assume é o presidente da Alesp — a expectativa é que Tarcísio volte a despachar já nesta terça-feira, 9.

“Durante os meus trinta anos de vida pública, sempre busquei trabalhar com dedicação, ética e transparência pelo bem do nosso Estado e do nosso povo e é assim que vou conduzir o governo hoje”, publicou o governador interino. “Conto com o apoio de todos para fazer deste um dia inesquecível e produtivo para São Paulo”, completou.

Com a mudança provisória, quem assume a presidência do Legislativo estadual é o deputado Gilmaci Santos (Republicanos), 1º vice-presidente da Casa. A solenidade de transmissão de cargos aconteceu na própria Assembleia Legislativa com as presenças do líder do governo, Jorge Wilson (Republicanos); do líder da minoria, Enio Tatto (PT); e dos deputados Carlos Cezar (PL), Teonílio Barba (PT), Luiz Claudio Marcolino (PT) e Delegado Olim (PP). Também estiveram presentes o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e o secretário-executivo de Segurança Pública, delegado Nico.

Após a cerimônia, André do Prado cumpriu agenda em municípios de seu reduto eleitoral, na região de Mogi das Cruzes: inaugurou um posto local do Poupatempo, em Biritiba Mirim, e, na sequência se reuniu com autoridades estaduais e municipais na Prefeitura de Guararema.

Continua após a publicidade