Com quase 52%, Caiado é favorito para ser reeleito no 1º turno em Goiás

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), segue como franco favorito a liquidar a eleição já no primeiro turno, segundo levantamento feito entre os dias 23 e 27 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 28.

De acordo com a sondagem, Caiado tem 51,8% das intenções de voto (tinha 50,9% no levantamento anterior, de 20 de setembro) contra 19,5% do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota) – ele tinha 19,5% na pesquisa passada. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o Major Vitor Hugo (PL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 8,6% (tinha 6,9%), e Wolmir Amado (PT), candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 2,2% (tinha 2,5%).

Os demais candidatos não conseguiram pontuar fora da margem de erro. Entre os entrevistados, 8,1% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,65% declararam que não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu de forma presencial 1.540 eleitores em 55 municípios de Goiás e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº GO-02851/2022.