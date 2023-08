Com Moraes, STF tem 4 votos para descriminalizar uso pessoal de maconha

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quarta-feira, 2, favor da descriminalização do porte de maconha para uso próprio. Com o seu voto, a Corte passa a ter quatro votos favoráveis à alteração da Lei 11.343/06, conhecida como Lei Antidrogas — antes, haviam votado com o mesmo entendimento, com divergências pontuais, os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luis Roberto Barroso.

Logo após o voto de Moraes, o julgamento foi suspenso pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, para que os ministros discutam se é possível uma conciliação em torno das posições adotadas até agora. Gilmar Mendes, relator da ação, acredita que o entendimento deve valer para todas as drogas. Fachin, Barroso e agora Moraes votaram no sentido de que a descriminalização valha apenas para a maconha.

O processo, que tramita na Corte desde 2011, é um recurso da Defensoria-Geral do Estado de São Paulo, que contesta o artigo 28 da Lei Antidrogas (Lei 11.343/2006). O artigo em questão proíbe a compra, armazenamento e transporte de qualquer droga para consumo pessoal. Segundo a Defensoria, esse dispositivo é inconstitucional, pois fere a privacidade do cidadão, inclusive o direito de pôr em risco a própria saúde de forma consciente. O processo envolve a condenação em 2009 do mecânico Francisco Benedito de Souza, que foi flagrado com 3 gramas de maconha durante uma inspeção de rotina no Centro de Detenção Provisória de Diadema (SP), onde cumpria pena por porte ilegal de armas.

A partir daí, a Defensoria Pública de São Paulo iniciou o questionamento da condenação e do artigo da Lei Antidrogas. O caso foi escalando, passou pela segunda instância, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e chegou ao STF, em fevereiro de 2011. Em dezembro daquele mesmo ano, ele ganhou o caráter de Repercussão Geral – ou seja, o que for decidido vai criar um balizamento legal para situações semelhantes.

O processo estava parado por um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, que o liberou em 2018 – desde então, não foi julgado. O magistrado será o primeiro a votar na retomada da análise do caso. Depois dele, virá o ministro André Mendonça, e são grandes as chances de ele pedir vista também, uma vez que tem perfil conservador para pautas desse tipo.

Ao proferir seu voto, Moraes citou uma série de dados que indicam a falta de consenso no sistema penal para diferenciar usuários e traficantes no momento da prisão em flagrante. Segundo o ministro, as autoridades tendem a classificar a mesma quantidade de droga apreendida como tráfico, quando se trata de jovens pretos de baixa escolaridade, e como uso pessoal, quando o detido é branco e possui ensino superior concluído — a razão por trás disso, de acordo com Moraes, é a falta de clareza nos critérios legais, o que permite que cada autoridade avalie, de forma discricionária, a diferença entre drogas para consumo e para venda.

“A partir da aprovação da Lei Antidrogas, com a mesma quantidade, o indivíduo antes classificado como usuário passou a ser, inúmeras vezes, classificado como pequeno traficante. Só que para o pequeno traficante, a pena aumentou, então houve um aumento do encarceramento”, afirmou. Em sua fala, Moraes sugeriu a fixação de 20 a 60 gramas de maconha como referência para quantidades destinadas a uso próprio, mas reiterou que são necessários outros critérios circunstanciais para enquadrar como usuário ou traficante — ele citou a forma como a droga está embalada, se há diversidade de entorpecentes e se no contexto há elementos como balança ou anotações que possam caracterizar a venda.

