Com ‘manifesto à nação’, Ciro atinge sua segunda melhor marca no Twitter

Com seu “manifesto à nação”, anunciado com pompa nas redes sociais, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) teve seu segundo melhor desempenho no Twitter, com 87.900 menções ao seu nome em um único dia. A marca perdeu apenas para o dia 28 de agosto, quando ele foi citado em 110.500 posts, na esteira do debate da Band.

Se do ponto de vista político seu pronunciamento, realizado na manhã desta segunda-feira, 26, parece não ter causado uma grande mudança de cenário na disputa, ao menos nas redes sociais a iniciativa rendeu frutos. O total de interações no Twitter (que contabiliza postagens, likes, comentários e compartilhamentos) chegou a 688.100. Os dados são de um levantamento da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, encomendado pela agência de comunicação O Pauteiro.

No manifesto, Ciro reiterou que sua candidatura continua de pé, a despeito do esforço dos aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para atrair o voto útil para o petista, com o objetivo de derrotar Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno. Muitos simpatizantes de Lula, inclusive, achavam que Ciro ia anunciar que desistiu de concorrer, o que, evidentemente, não se confirmou.

A hashtag mais usada na segunda-feira em referência a Ciro foi #ciromanifestoanacao, em 5.200 publicações, gerando 59.600 interações na rede. A maioria dessas interações envolveu usuários que não são apoiadores nem de Lula nem de Bolsonaro (62,7%).

O levantamento da Vox Radar aponta, contudo, que, mesmo com o desempenho acima da média, Ciro ainda teve menos menções no Twitter que os líderes das pesquisas. Na mesma segunda-feira, Bolsonaro foi mencionado em 171.000 postagens, e Lula, em 227.800.