Com Lula em baixa, PT convoca a militância para ir às ruas no domingo

No momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta a queda da avaliação de sua gestão, o PT decidiu reforçar a convocação do eleitorado para os atos de rua que planeja fazer no próximo domingo, 23. O partido tenta emplacar a data como “Dia da Mobilização Nacional” com organização de manifestações em todo o país — os atos já foram confirmados em nove capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em Salvador, o ato deverá ter a presença, inclusive, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (veja convocação abaixo).

Em comunicado assinado pela presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, a legenda convida apoiadores às ruas para “defender as lutas do povo brasileiro, o governo Lula e a democracia em nosso país”. O documento, enviado aos dirigentes partidários estaduais e municipais e secretários de movimentos populares, propõe temas como “Em defesa da democracia”, “Golpe e ditadura nunca mais”, “Sem anistia para os golpistas” e “Contra o genocídio na Palestina” para pautar as manifestações. Inicialmente, o núcleo mais próximo a Gleisi e Lula tentou incluir reivindicações de prisão do ex-presidente entre as pautas dos protestos, o que incomodou petistas mais moderados da legenda.

Gleisi e outros militantes petistas vêm endurecendo o discurso contra o bolsonarismo e os pedidos de condenação dos envolvidos nos atentados de 8 de janeiro de 2023. “Sem punição justa e pedagógica para todos, do chefe aos executores, dos financiadores aos propagandistas, dos cúmplices aos omissos, eles não vão desistir”, diz Gleisi em nota no site do partido convocando a militância para os atos.

Medição de forças

Embora a cúpula do PT venha evitando tratar os atos do próximo domingo como reação à recente manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro que reuniu uma multidão na Avenida Paulista, em São Paulo, existem alas no partido e da esquerda que pensam que as manifestações de rua convocadas pelo PT podem ser um tiro no pé, já que a comparação de adesão entre os eventos será inevitável.

No último 25 de fevereiro, Bolsonaro conseguiu reunir algo próximo de 185 mil apoiadores na Avenida Paulista, segundo estimativa de pesquisadores da USP, e as imagens resultantes do evento sugerem uma mensagem de resistência robusta do bolsonarismo no país. A preocupação de setores menos radicais do PT é de que, ao investir pesado na mobilização da militância de esquerda, os aliados de Lula estejam assumindo o risco de demonstrar menos força que o ex-presidente no apoio vindo das ruas.

Bolsonaro nas ruas

Por outro lado, o ex-presidente também tem intensificado a sua agenda nas ruas, mesmo em meio ao cerco promovido pela polícia e pelo Judiciário. Na terça-feira, 19, quando a PF pediu o seu indiciamento por falsificação de cartão de vacinação contra a Covid-19, Bolsonaro anunciou uma extensa agenda pelo país — leia a matéria aqui.

Ainda neste mês, ele estará em Rio Branco (AC) entre os dias 21 e 23, e em São Paulo (SP) nos dias 25 e 26. Em abril, deve começar o giro por Minas Gerais e Goiás, onde passará por Uberaba, Uberlândia e Goiânia. De lá, parte para Maceió (AL) e, na sequência, segue para o Mato Grosso: Cuiabá, Diamantino e Campo Novo do Parecis estão no roteiro. Novamente no Nordeste, o ex-presidente deve visitar Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB) entre os dias 11 e 13 de abril. No dia 17, desembarca em Sinop (MT). Boa parte desses encontros deverá servir para alavancar aliados em capitais estratégicas, como é o caso do ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) na capital paraibana.

Na semana passada, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, levantou os sigilos dos depoimentos sobre a tentativa de golpe que teria sido tramada no final de seu governo, em 2022, para impedir a posse de Lula, Bolsonaro também postou vídeos de multidões acompanhando as suas visitas a cidades da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.