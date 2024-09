Com Derrite, candidata em Santos defende operações letais na Baixada

Candidata bolsonarista à prefeitura de Santos, a deputada federal Rosana Valle (PL) divulgou um vídeo nesta sexta-feira, 6, ao lado do secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, Guilherme Derrite, no qual ambos defendem as operações de “retomada de território” na Baixada Santista. As ações comandadas por Derrite na região são criticadas por entidades ligadas aos Direitos Humanos pela alta letalidade – a Operação Verão, por exemplo, é considerada a mais letal desde o massacre do Carandiru, com 56 mortes em 58 dias.

“Ela foi a política que mais me apoiou e apoiou as ações de retomada de território realizadas na Baixada, especificamente em Santos”, diz o secretário no vídeo em que aparece ao lado de Rosana na orla da cidade. “Nossas ações e nosso plano de governo para a segurança pública de Santos estão alinhados com os da secretaria”, completa a candidata.

Violações

As ações policiais na Baixada Santista são o principal alvo das críticas direcionadas a Derrite e ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na área da segurança pública. Um relatório com depoimentos de moradores atingidos pelas operações foi entregue em março deste ano ao Ministério Público de São Paulo e à Defensoria Pública. O documento apontou indícios de execuções e outras violações aos Direitos Humanos que teriam sido cometidos por policiais durante ações na Baixada.

No mesmo mês a ONG Conectas e a Comissão Arns denunciaram o governo do estado pela escalada de violência na região durante a 55ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra (Suíça). Ao comentar a denúncia, Tarcísio defendeu as ações policiais, disse que tinha “tranquilidade” do que estava sendo feito e dobrou a aposta. “E aí o pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí”, disse na ocasião.

‘Lado da polícia’

No início da semana, no debate entre candidatos à prefeitura de Santos realizado pela VEJA, cujo principal tema discutido foi a segurança pública, Rosana Valle elogiou a atuação de Derrite à frente da SSP-SP, defendeu o pulso firme no combate ao tráfico de drogas no Porto de Santos e declarou: “eu estou sempre ao lado da polícia”.

“Estou ao lado da Polícia e dos bons policiais”, disse Rosana à VEJA nesta sexta-feira. “E, como repórter que fui por mais de 25 anos, antes de ingressar na política, percorrendo cada canto de Santos e da Baixada Santista, sei que as comunidades também estão ao lado da polícia no combate ao crime.”

Durante visita à cidade, Derrite afirmou que, se a candidata do PL for eleita, haverá integração das forças de segurança e o alinhamento de políticas públicas “a fim de fechar ainda mais o cerco ao crime organizado no município”.

Rosana lidera as intenções de votos na disputa pela prefeitura de Santos. Pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data na quarta-feira, 4, indica que a candidata do PL tem 43% e é seguida pelo atual prefeito e candidato à reeleição, Rogério Santos (Republicanos), que tem 35%. Telma de Souza (PT) aparece em terceiro, com 14%, e Nando Pinheiro (Avante) registra 1% das intenções de votos. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais e para menos.