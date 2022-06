Com Bolsonaro, SP recebe 40% a menos de verba de segurança pública

O estado de São Paulo recebeu no ano passado quase 40% a menos em verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública na comparação com 2019, que foi o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro (PL). Isso ocorreu porque nesse período o Ministério da Justiça alterou duas vezes os critérios para a distribuição das verbas pelas unidades da federação.

Em 2019, São Paulo recebeu 50,97 milhões de reais, o que correspondia a 6,66% do total que o fundo tinha para distribuir. Depois, o valor caiu para 42,12 milhões de reais em 2020 (5,58% do total) e chegou a 31,14 milhões de reais no ano passado (4,31%).

Se levar em conta a estimativa populacional, o valor repassado para cada habitante em São Paulo era de 1,10 real em 2019 e caiu para 67 centavos em 2021. Estados menores como Acre e Amapá receberam um valor muito maior por habitante: 31 reais no caso do primeiro e 28,80 reais no caso do segundo. O valor recebido por São Paulo em 2021 também foi menor que o de estados como Amazonas (6,75 reais), Mato Grosso (7,08 reais) e Mato Grosso do Sul (8,90 reais).

Os novos critérios do governo federal para a distribuição de verbas são mais baseados em uma distribuição igualitária, com percentuais próximos para cada estado, do que em indicadores como população e criminalidade, como defendiam representantes de alguns estados, entre eles São Paulo.