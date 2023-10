Com Bolsonaro, conservadores fazem marchas contra o aborto pelo país

Atualizado em 12 out 2023, 15h07 - Publicado em 12 out 2023, 15h05

Por Da Redação Atualizado em 12 out 2023, 15h07 - Publicado em 12 out 2023, 15h05

Manifestações contra o aborto estão sendo realizadas em várias cidades do país nesta quinta-feira, 12, em uma reação conservadora ao julgamento que trata da descriminalização do procedimento até a 12ª semana de gestão que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal (STF). Manifestantes foram às ruas com camisetas verde-amarelas, cartazes e bandeiras de Israel.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e parlamentares aliados, como os deputados Carla Zambelli (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE), convocaram os cidadãos para participar dos protestos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram atos em Belém, Brasília, Uberaba e São Paulo. Em Salvador, os organizadores da manifestação colocaram a bandeira israelense no trio elétrico.

O desembargador aposentado Sebastião Coelho, advogado de um dos réus do 8 de Janeiro, foi ao ato em Brasília com uma bandeira do país colada na camiseta. Ele é advogado de Aécio Lúcio Costa Pereira, um dos que estão sendo julgados no STF pelos atos golpistas, e já pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes e defendeu intervenção militar. “Hoje foi apenas o começo, dia 15 de novembro nós vamos no Brasil inteiro, vamos parar esse país”, disse.

Em um vídeo, Bolsonaro confirmou participação no ato em Chapecó (SC), com o governador do estado, Jorginho Mello (PL). O ex-presidente também foi a uma caminhada contra o aborto com sua esposa, Michelle Bolsonaro, na semana passada, em Belo Horizonte.

Desembargador Sebastião Coelho participou da Marcha da família em Brasília e convoca os brasileiros para o dia 15/11. Dia do Patriota 🇧🇷 pic.twitter.com/GPOcYwlw9u — Luli (@crisdemarchii) October 12, 2023

Concentração da Marcha Pela Família, apoiada por politicos conservadores de direita, no Farol da Barra. "Sou contra o aborto" nas camisas e bandeira de Israel no trio elétrico pic.twitter.com/qILxuuRrpq — Pablo Reis (@opabloreis) October 12, 2023