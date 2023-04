Com boas chances, TCU vai disputar vaga em conselho de auditores da ONU

O Tribunal de Contas da União (TCU) se candidatou a uma vaga na Junta de Auditores da Organização das Nações Unidas (ONU) — e tem chances muito boas de conseguir. O Board of Auditors tem a incumbência de auditar externamente as finanças do órgão internacional, assim como as de seus fundos, missões de paz e programas.

A eleição ocorrerá em novembro deste ano, durante a 78° sessão da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. O conselho é composto por três membros, que têm mandatos de seis anos, que não pode ser renovado. A vaga que o Brasil pleiteia é ocupada pelo Chile, que apoia a empreitada nacional. Caso o TCU fique com o posto, o seu presidente, ministro Bruno Dantas, se juntará aos titulares dos cargos equivalentes da China e da França.

Para assumir a vaga nos Estados Unidos, o tribunal brasileiro quer mostrar aos eleitores o seu amplo histórico de cooperação, parcerias e atuações internacionais, a exemplo de órgãos como a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), que o TCU preside. Na Intosai, o tribunal lidera a ação Climate Scanner, que tem como objetivo possibilitar às instituições superiores de controle uma rápida avaliação do estágio de implementação de ações locais relacionadas às mudanças climáticas.

Outras parcerias também serão apresentadas como forma de mostrar aos membros da ONU as atuações do TCU ao longo de seus 130 anos, casos de trabalhos conjuntos com Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Pra garantir que possa dar conta do recado, o Tribunal de Contas da União tem realizado diversas atividades preparatórias. Veja abaixo as principais:

Fortalecimento da capacidade institucional para realizar auditorias financeiras integradas com conformidade, com a criação de uma unidade de auditoria especializada e alocação de novos auditores na unidade;

Oferta de capacitação para obtenção de diploma em Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, por meio de curso realizado pelo The Chartered Institut of Public Finance and Accountancy (CIPFA), entidade profissional internacional de contabilidade.

Adesão ao programa Professional Education for SAI Auditores conduzido pela Intosai Develpment Initiative (IDI), nas modalidades de auditoria financeira, de conformidade e operacional;

Realização de intercâmbios com outras instituições superiores de controle com larga experiência em auditoria de organismos internacionais, especialmente nos fundos e programas da ONU.