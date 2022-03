Com apoio de Lula, Kalil ultrapassa Zema em MG

A polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial pode ser capaz de embaralhar a disputa ao governo de Minas Gerais. De acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 18, a associação dos nomes dos dois favoritos à Presidência aos candidatos a governador muda completamente o cenário.

O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) passa de 33% para 49% das intenções de voto quando tem seu nome associado a Lula numa disputa direta com o governador Romeu Zema (Novo). Líder das pesquisas de primeiro turno, Zema cai de 49% para 35% quando é apresentado aos entrevistados com o apoio de Bolsonaro no confronto direto com Kalil.

Sem este componente nacional, a pesquisa mostra o favoritismo do governador nos cenários testados pelo instituto. Zema lidera com 34% da preferência na primeira hipótese com oito candidatos na disputa; Kalil tem 21%. Os dois têm ampla vantagem sobre os demais potenciais concorrentes testados pelo levantamento. Nos outros dois cenários com menos candidatos, Zema tem 40% e 42%; já Kalil, sobe para 26% e 28%.

A pesquisa ouviu 1.480 pessoas de forma presencial entre os dias 11 e 16 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é o MG-00132/2022.