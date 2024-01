Clã Bolsonaro anuncia live para articular a direita nas eleições de 2024

No próximo domingo, 28, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos que atuam como parlamentares realizarão um evento on-line sobre as eleições municipais de 2024 em que tentarão reforçar para a militância de direita a importância da disputa eleitoral deste ano. Além do ex-mandatário, a live terá a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos).

Pelas redes sociais, o clã do ex-presidente e seus aliados têm compartilhado um vídeo de Carlos Bolsonaro convocando apoiadores para assistir à transmissão, que chamam de “Evento Conservador”. “Estaremos fazendo uma live, chamando a sua atenção para a importância de participarmos do próximo pleito eleitoral do ano de 2024”, afirma o vereador, que deve disputar um novo mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Inscreva-se agora mesmo: https://t.co/mOYRuEPo3j Chegou o momento de prepararmos os futuros candidatos e as lideranças locais para este ano tão decisivo. No dia 28 de janeiro, faremos um evento online, com a presença de Jair Messias Bolsonaro e a sua participação é fundamental. pic.twitter.com/tLryxox3Za — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 20, 2024

A página de inscrição para a live anuncia a intenção de “preparar os candidatos e as lideranças locais para este ano tão decisivo”. O evento representa, ainda, uma tentativa de articular uma reação do bolsonarismo depois que o líder da oposição ao governo na Câmara, deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), foi alvo de uma operação da Polícia Federal na semana passada por suspeita de envolvimento nos atentados de 8 de janeiro de 2023.

Bolsonarismo na corrida municipal

Principal legenda da direita conservadora no país, o PL deve apostar na influência de Jair Bolsonaro para fortalecer suas candidaturas na corrida eleitoral deste ano, com primeiro turno marcado para 6 de outubro. Atualmente, Carlos Bolsonaro é o principal conselheiro de campanha do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), à prefeitura do Rio de Janeiro. Outro nome forte para as eleições municipais é o próprio Jordy, que disputará a prefeitura de Niterói.

Além de Rio e Niterói, ao menos doze cidades terão candidatos a prefeito do PL que hoje atuam como congressistas. Entre as capitais, a expectativa é que o partido lance as candidaturas de Gustavo Gayer (Goiânia), Abilio Brunini (Cuiabá), Marcos Pollon (Campo Grande), André Fernandes (Fortaleza), Sargento Gonçalves (Natal) e Éder Mauro (Belém).