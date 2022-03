Citado em áudio de Mamãe Falei, líder do MBL segue passando por embaraços

Citado nos escandalosos áudios em que o deputado estadual paulista Arthur Mamãe Falei (Podemos) faz ofensas às mulheres ucranianas, dizendo que elas “são fáceis, porque são pobres”, e companheiro de viagem dele à Ucrânia, o líder do Movimento Brasil Livre (MBL) Renan Santos segue passando por embaraços após voltar ao Brasil.

O mais recente deles é um bate-boca no Twitter com a deputada estadual Janaína Paschoal. A parlamentar, colega de Mamãe Falei na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem cobrado dele e de Santos uma prestação de contas das doações recebidas por eles e que, segundo a dupla, seriam revertidas em ajuda à Ucrânia. Foram arrecadados 180.000 reais, de acordo com Mamãe Falei e Santos.

Em uma das mensagens em resposta a Janaína, Renan Santos chama a deputada de “porca invejosa” e se nega a passar as informações a ela, que estaria “do outro lado desta guerra”. Os membros do MBL afirmam que prestarão contas aos doadores e a seus seguidores. Além de Santos, a discussão teve participação do vereador paulistano Rubinho Nunes, também do MBL, que se referiu a Janaína Paschoal como “doida”.

Nos áudios de Mamãe Falei, Renan Santos é apontado pelo deputado como o autor de patéticas “dicas” de como se relacionar com mulheres do leste europeu, em viagens supostamente batizadas por Santos como “tour de blond”, uma apologia ao turismo sexual.