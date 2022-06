Citação a Marielle coloca vice eleita da Colômbia na mira do bolsonarismo

A vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Márquez, já entrou na mira da turma bolsonarista menos de 24 horas depois de sua chapa, encabeçada pelo esquerdista Gustavo Petro, vencer o pleito presidencial do país.

Conhecida por ser uma ativista do meio ambiente e dos direitos humanos na Colômbia, Márquez participou de um evento com Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, em março de 2022, no qual reforçou o coro de justiça pela morte da vereadora, ocorrida em 2018.

Uma foto da vice-presidente ao lado de Anielle, segurando uma faixa onde se lê “Justiça por Marielle”, já foi o suficiente para provocar reações dos apoiadores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro (PL).

🇨🇴 Francia Márquez, eleita Vice Presidente da Colômbia e Anielle Franco, irmã da Marielle Franco pic.twitter.com/5wVUlREbiu — Elisa Brom (@brom_elisa) June 20, 2022

A foto foi publicada por um perfil com o nome de Elisa Brom, com mais de 126 mil seguidores no Twitter, e foi retuitada por Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal e filho do presidente. O post atraiu comentários como “elas fazem parte de um plano para vermelhar toda a América” e “mais um motivo para votar em Bolsonaro”, além de emojis de vômito por parte da ala bolsonarista.

O próprio Eduardo Bolsonaro já tinha postado, na noite de domingo, 19, uma imagem da América do Sul com o símbolo do comunismo em cima dos países que elegeram, recentemente, presidentes de esquerda. Não estão na conta Brasil, Uruguai, Equador, Paraguai, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.