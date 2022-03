Ciro sobre pesquisa: ‘É o Lula que tem que botar as barbas de molho’

O ex-governador Ciro Gomes, candidato à Presidência da República pelo PDT, fez nesta sexta-feira, 25, a sua avaliação da pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 24. Para ele, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem mais motivos para ficar preocupado do que ele.

“É o Lula que tem que botar as barbas de molho. Caiu nada menos que oito pontos entre os pobres”, afirmou no seu programa Giro do Ciro, no YouTube. O que ocorreu, segundo o instituto, é que a vantagem dele para Bolsonaro entre os mais pobres caiu de 40 para 32 pontos. A intenção de voto em Lula nesse segmento recuou de 56% para 51%, enquanto a de Bolsonaro subiu de 16% para 19%. Segundo o Datafolha, as duas variações estão dentro da margem de erro para esse segmento, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Para o pedetista, a queda de Lula entre os pobres não tem a ver com o pagamento do Auxilio Brasil, mas com a maneira com que o petista vem construindo a sua candidatura, com “conchavo despolitizado”, “arrogância e “salto alto”.

Segundo Ciro, Lula, ao investir na polarização com Bolsonaro, está fazendo renascer o antipetismo, que foi uma força política relevante na última eleição, e que isso seria a repetição de uma aposta equivocada do PT. “Em 2018, Lula convidou o Brasil para dançar à beira do abismo, onde nós despencamos com essa tragédia facistóide, corrupta, incompetente, genocida, que é o Bolsonaro. Lula está repetindo o mesmo filme, disse.

Segundo ele, de acordo com a pesquisa, 70% do eleitorado votaria hoje em Lula (43%) ou Bolsonaro (26%). “Cadê os outros 30? Por isso, paciência. Estamos vivíssimos e trabalhando”, diz o pedetista, que tem 6% na pesquisa, empatado tecnicamente com Sergio Moro (Podemos), que tem 8% — a margem de erro geral é de dois pontos percentuais.

Agregado

Segundo o Índice 2002, o agregador de pesquisas de VEJA, Lula lidera a corrida presidencial com 42,71%, seguido por Bolsonaro (26,01%), Moro (8,49%), Ciro (7,8%) e João Doria, do PSDB (3,37%)

A ferramenta calcula a média das intenções de voto registradas pelos levantamentos mais recentes de cinco institutos: Datafolha, Ipec, Ipespe, Paraná Pesquisas e Quaest.

