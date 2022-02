Ciro ressuscita antiga promessa de campanha que o marcou em 2018

Em conversa com representantes dos caminheiros neste domingo, 20, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) ressuscitou uma antiga promessa de campanha que o notabilizou em 2018, quando ele ficou em terceiro lugar na disputa. Ciro prometeu tirar os caminhoneiros – e todos os outros profissionais também – dos cadastros de devedores, como Serasa. Em meio à incredulidade dos interlocutores, Ciro explicou sua proposta.

“Quando você olhar no leilão do Serasa, qualquer consumidor brasileiro consegue 80%, 90% de desconto. Por quê? Porque o crediarista é bonzinho? Não. É porque o camarada foi na loja, comprou um microondas por 400 reais, picou em 20 vezes e aí perdeu o emprego, perdeu a renda, a comida subiu de preço”, disse Ciro. Quando vai ver, a dívida está em 2 000 reais, “por causa dos juros, da esculhambação”.

O que o presidenciável propõe? “O governo entra, pega essas 63,7 milhões de pessoas (que têm dívidas), negocia por elas com os grandes credores um desconto de 80% que é em cima da multa, da correção monetária, dos juros etc, e aí pega o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e financia em 36 vezes o saldo. O que eu estou fazendo? Caridade? Não. Eu estou restaurando o principal motor de ativação da economia que é o consumo das famílias”, afirmou.

Ao publicar a conversa com os caminhoneiros em seu perfil no Instagram, o pré-candidato escreveu que a proposta é algo simples que já vem sendo feito por seu grupo político no Ceará, sua terra natal.