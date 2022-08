Ciro repete seu pior desempenho e mira algo inédito na corrida ao Planalto

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, empolgou aliados com seu desempenho na entrevista ao ‘Jornal Nacional’ nesta terça-feira, 23, e tem pedido ao eleitorado um chance de passar ao segundo turno. No programa, o pedetista argumentou que os indecisos são mais da metade da população — o que não é verdade, pois mais de 70% dos eleitores dizem já estar decididos sobre seus candidatos, segundo as pesquisas Ipec e Datafolha. Além disso, o histórico das eleições presidenciais desde a redemocratização e seu próprio desempenho na disputa da Presidência não lhe favorecem na missão de sair do atual patamar para uma eventual segunda etapa da eleição.

Na comparação de pesquisas Datafolha nesta etapa da corrida eleitoral, Ciro tem agora sua pior pontuação desde 1998. Ele apareceu com 7% das intenções de voto no último levantamento do instituto, divulgado em 18 de agosto. Há 24 anos, em uma sondagem do instituto feita no dia 14 de agosto de 1998, Ciro também pontuava 7%. Ele terminou aquela eleição em terceiro lugar, com quase 11% dos votos, atrás de Lula e Fernando Henrique Cardoso (que venceu no primeiro turno).

Já nas eleições de 2002 e 2018, Ciro teve pontuações melhores nas pesquisas divulgadas em agosto. Há 20 anos, em meados de agosto Ciro estava em segundo lugar com 27% das intenções de voto (dez pontos atrás de Lula). Seria um mês decisivo para a corrida eleitoral de 2002: ao fim de agosto daquele ano, Ciro havia perdido sete pontos e já estava empatado tecnicamente com José Serra (PSDB), que passaria ao segundo turno.

Há quatro anos, o Datafolha divulgou apenas uma pesquisa sobre as eleições presidenciais no mês de agosto. Ciro tinha 10% das intenções de votos no dia 22. Ou seja, considerada a margem de erro, de dois pontos percentuais, seu desempenho estava ligeiramente acima do que o mesmo instituto mostra agora.

Decolagem improvável

O histórico das eleições presidenciais desde a redemocratização no Brasil mostra que são raríssimas as ocasiões em que, a pouco mais de um mês da votação, um candidato consegue sair do patamar de um dígito e alcançar o segundo turno. Em quase todas as ocasiões em que houve duas etapas de votação, o segundo colocado tinha mais de 10% das intenções de voto a cerca de 40 dias do pleito.

A única exceção é Fernando Haddad (PT) nas eleições de 2018, que concorreu em circunstâncias diferentes dos candidatos em eleições anteriores. Ele só foi confirmado como candidato do PT no dia 11 de setembro, a menos de um mês do primeiro turno. Em 22 de agosto daquele ano, o Datafolha divulgou uma pesquisa com dois cenários, um com Lula como candidato e outro com o ex-ministro da Educação. Haddad tinha 4% das intenções de voto naquela ocasião, poucos dias antes da decisão do TSE que impediu a candidatura de Lula com base na Lei da Ficha Limpa. Com a transferência de votos que recebeu do ex-presidente, Haddad foi para 9% das intenções de votos no início de setembro, continuou crescendo e conseguiu chegar ao segundo turno.

Em todas as demais eleições com dois turnos, os candidatos que alcançaram o segundo lugar tinham mais de 10% das intenções de voto a pouco mais de um mês da votação. É o caso de Serra em 2002 (o tucano tinha 13% em meados de agosto daquele ano), em 2006 com Alckmin (25%, em 22 de agosto) e novamente em 2010 com Serra (29%, em 24 de agosto). Em 2014, Aécio Neves (PSDB) estava empatado tecnicamente no segundo lugar com Marina Silva (PSB), ele com 20% das intenções de voto e ela com 21%.