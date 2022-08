Ciro acusa Lula de “roubar” uma de suas principais propostas

Candidato do PDT à Presidência, o ex-ministro Ciro Gomes foi ao Twitter nesta sexta-feira, 26, para acusar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “copiar” sua proposta para redução do endividamento das famílias brasileiras. A promessa foi lançada pela campanha do pedetista em 2018, quando foi uma das suas principais propostas para destravar o consumo e a economia, e vem sendo repetida por ele quatro anos depois. “Vou tirar seu nome do SPC”, costuma prometer.

“Lula copiar nossa proposta de limpar o nome dos brasileiros do SPC/Serasa é bom. Mas, se você espremer a entrevista dele ao JN, a única proposta que saiu de lá foi essa. Mas o que Lula não diz é a razão desse grave nível de endividamento de nosso povo e das empresas. Está assim por consequência de seu governo”, escreveu Ciro.

Na parte final de sua entrevista ao Jornal Nacional, nesta quinta-feira, 25, Lula fez menção ao endividamento no país, sobretudo entre as mulheres, e prometeu renegociação dos débitos. “Nós temos quase que 70% das famílias brasileiras endividadas, e a grande maioria delas é mulher: 22% endividadas porque não podem pagar a conta d’água, a conta de luz, a conta do gás. Nós vamos negociar essa dívida”, declarou. A proposta está entre os tópicos por meio dos quais o petista pretende avançar sobretudo entre o eleitorado de classe média.

