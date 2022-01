Cinco pontos do discurso de Lula que mexem com os nervos do mercado

Líder das pesquisas de intenção de voto à Presidência nas eleições deste ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não definiu um único porta-voz econômico de sua campanha, mas já deu alguns sinais sobre quais seriam alguns dos pilares de suas propostas para a economia. Se em 2002 Lula lançou mão da célebre “Carta ao povo brasileiro” para se tornar mais palatável ao mercado financeiro, algumas de suas posições públicas vinte anos depois certamente causam arrepios entre banqueiros e investidores. Veja abaixo algumas delas:

Fim do teto de gastos

O ex-presidente já afirmou diversas vezes que pretende rever o teto de gastos, medida aprovada no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), ex-aliado do PT que assumiu o Palácio do Planalto após o impeachment da petista Dilma Rousseff. Uma mostra de como o mercado preza o limite à âncora fiscal com base na inflação foi a sua reação extremamente negativa à PEC dos Precatórios, que abriu espaço fiscal a partir de um “drible” no teto e viabilizou mais gastos do governo Bolsonaro, incluindo o programa Auxílio Brasil. Com a aprovação dessa PEC, Lula vê o teto “desmoralizado”. “Não pode ter um teto de gastos para ter o povo passando fome para atender aos credores do sistema financeiro. Eu não terei teto de gastos”, declarou o petista em uma entrevista em julho do ano passado.

Continua após a publicidade

Revisão da reforma trabalhista

Outra medida aprovada no governo Temer e aplaudida pelo mercado, a reforma trabalhista também entrou na mira de Lula e dos formuladores de sua agenda econômica. O petista já declarou que poderia seguir os passos do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, cuja gestão aprovou uma contrarreforma trabalhista e atenuou pontos da reforma feita em 2012. No caso da nova legislação brasileira, sancionada por Temer em 2017, foram alterados 117 artigos da CLT – o que é visto pela esquerda como o “fim” da carteira de trabalho. Alguns dos pontos do texto, como o fim do imposto sindical, no entanto, não são tão mal vistos pelo petista.

Continua após a publicidade

Autonomia do BC

Ao comentar a recente aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados que garantiu a autonomia do Banco Central, Lula declarou que a proposta, celebrada na Faria Lima, “entrega” a administração do banco ao sistema financeiro e, mais do que isso, “desmonta” tudo o que foi construído no país nos últimos anos. Não é demais lembrar que a campanha presidencial de 2014 celebrizou uma propaganda da petista Dilma Rousseff (PT) que associava a independência do BC à fome – a peça, assinada pelo marqueteiro João Santana para atacar a então candidata Marina Silva, mostrava a mesa de uma família se esvaziando de alimentos diante da influência de banqueiros na economia. O diretor do BC, Roberto Campos Neto, tem mandato até o fim de 2024.

Continua após a publicidade

Presença do Estado

Insistindo em um dos pilares dos governos petistas, sobretudo diante do boom das commodities que impulsionou o crescimento econômico nos dois mandatos de Lula, o ex-presidente também defende que o Estado reassuma uma posição central na indução dos investimentos privados e da expansão econômica – o que pressupõe mais gastos, aumento da dívida e gera calafrios no mercado. “O Estado fraco não serve para nada. É preciso ter um Estado que não só tenha capacidade de investimento, como tenha empresas públicas capazes de fazer investimento, que é o caso da Petrobras, dos Correios, da Eletrobras, da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES”, disse em uma entrevista.

Continua após a publicidade

Privatizações

Ainda que tenham avançado lentamente nos governos Temer e Bolsonaro, as privatizações de estatais também podem ser revistas em um eventual governo Lula. Ele já criticou publicamente a venda da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras palco de escândalos de corrupção nos governos do PT, e a privatização da Eletrobras, aprovada pelo Congresso em 2021 e pendente de aval do Tribunal de Contas da União (TCU). “Se o mercado quiser ver às minhas custas vendendo patrimônio nacional tem que ter medo de mim sim (…) Quem tiver comprado coisas da Petrobras é melhor ter medo mesmo porque podemos mudar muita coisa”, declarou Lula em março de 2021.