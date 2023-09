Cidade berço do PT aprova mais o ‘forasteiro’ Tarcísio que o ‘filho’ Lula

São Bernardo do Campo, no Grande ABC, ficou conhecida como o berço do sindicalismo que impulsionou a criação do PT e da CUT, a maior central sindical do país, entre o final dos anos 1970 e o início da década de 1980. Foi a cidade que projetou Luiz Inácio Lula da Silva politicamente, quando o hoje presidente liderou greves operárias históricas durante a ditadura militar. Foi lá também que o petista residiu quase a vida toda e onde ainda tem apartamento.

Mas um levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro mostra que o “filho” ilustre da cidade tem aprovação menor entre os seus moradores do que o “forasteiro” Tarcísio de Freitas, que nasceu no Rio de Janeiro e só se mudou para o Estado de São Paulo em 2022 para disputar – e vencer – a eleição para o governo.

Segundo a pesquisa, a gestão de Lula é aprovada por 56,6% dos eleitores de São Bernardo do Campo e reprovada por 39,8% — outros 3,6% não souberam ou não opinaram. Quando questionados sobre como avaliam o terceiro mandato de Lula, 42,4% o classificaram como ótimo ou bom, enquanto 32,4% disseram que ele é ruim ou péssimo (quase um terço dos entrevistados). Outros 22,7% consideraram o seu trabalho regular.

Já em relação a Tarcísio, a taxa de aprovação a sua gestão é de 65,9% e a de desaprovação de 27,5% — outros 6,5% não souberam ou não opinaram. Sobre como avaliam a administração do ex-ministro de Jair Bolsonaro, 50,0% a classificaram como ótima ou boa e apenas 17,1% como ruim ou péssima – outros 28,1% a consideraram regular.

A pesquisa foi feita com 719 eleitores de São Bernardo do Campo. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

