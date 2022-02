Cidadania perde o seu único governador após se aliar ao PSDB

A anunciada federação partidária entre o PSDB e o Cidadania provocou uma baixa de peso no segundo partido: o governador da Paraíba, João Azevêdo, decidiu deixar o Cidadania e filiar-se ao PSB. O ato de filiação está marcado para a próxima quinta-feira, 24.

Azevêdo, que vai disputar a reeleição, era o único governador do Cidadania – e, por isso, ocupante do maior cargo eletivo no partido. Ele discorda da aproximação com os tucanos e, mais do que isso: vai abrir o seu palanque ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um antigo aliado – apesar de o PT no estado estar próximo de apoiar Veneziano Vital do Rêgo (MDB) ao governo, alas do petismo no estado defendem o voto em Azevêdo.

Com o movimento, João Azevêdo voltará para sua casa partidária: ele foi filiado ao PSB entre 2011 e 2019 e foi pela legenda que ele se elegeu governador do estado em 2018 derrotando dois grandes grupos políticos locais, comandados pelos ex-governadores José Maranhão (MDB) e Cássio Cunha Lima (PSDB).

Na quinta-feira, 24, às 10h, o PSB terá a satisfação de trazer de volta para o partido o governador da Paraíba, @joaoazevedolins , um quadro político que vai abrilhantar nossa legenda. O ato de filiação será na capital João Pessoa, com a presenca de diversas lideranças. pic.twitter.com/Wc6Sje8Ybb — Carlos Siqueira (@csiqueirapsb) February 22, 2022