Chuvas voltam a atingir o RS e causam danos em 31 municípios

Fortes chuvas voltaram a atingir o Rio Grande do Sul nesta semana e já deixaram 560 pessoas desalojadas e 305 desabrigadas em nove cidades. Segundo a Defesa Civil, 31 municípios relataram algum tipo de dano até esta quinta-feira, 26.

Camaquã, na região sul do estado, foi um dos locais mais afetados, onde o volume de chuva ultrapassou os 207 milímetros em 72 horas. “Uma equipe da Defesa Civil Estadual também está na cidade desde a manhã de quarta-feira (25), e se reunirá com o prefeito em breve para a avaliação dos danos e das necessidades de apoio do Estado ao município”, informou. Pedro Osório, Cerrito, Bagé e Rio Grande também estão entre as regiões mais impactadas.

Duas barragens no bairro Passo do Salso, em Pelotas, estão em situação de emergência, com risco de ruptura. A Defesa Civil informou que está no local e que adotou as medidas necessárias para garantir a orientação e retirada de moradores de áreas de risco, além de ações de contingência para direcionar o fluxo de água para regiões inabitadas.

Em nota, prefeitura de Pelotas afirmou que a situação de barragens está controlada e que os moradores não correm risco de ter suas casas inundadas. Antes disso, a gestão municipal havia solicitado que a comunidade deixasse as residências por precaução, diante da possibilidade de que uma das estruturas tivesse o dique rompido. As escolas municipais suspenderam as aulas na segunda-feira, 23. Além disso, sete unidades básicas de saúde precisaram ser fechadas temporariamente.

A Defesa Civil alertou durante a semana para chuva e ventos intensos com raios, granizo e alagamentos. Também emitiu avisos para possíveis inundações e alagamentos urbanos em áreas com chuvas intensas e a possibilidade de transbordamentos dos rios Quaraí, Ibirapuitã, Santa Maria, Negro, Piratini, Jaguarão e arroios do sul.