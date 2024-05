Chuvas no RS: total de mortes chega a 13 e crise afeta mais de 130 cidades

O total de mortes causadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul chegou a treze na manhã desta quinta-feira, 2. De acordo com a Defesa Civil do estado, ao menos 21 pessoas estão desaparecidas e os estragos já atingem 134 municípios, afetando mais de 44,6 mil moradores.

Por volta das 11h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no aeroporto de Santa Maria, cidade que já registrou três óbitos, para monitorar a situação no estado e se reunir com o governador Eduardo Leite (PSDB). A comitiva que acompanha o presidente traz cinco ministros, incluindo Rui Costa (Casa Civil), Jader Filho (Cidades) e Paulo Pimenta (Secom), além do general Tomás Paiva, comandante do Exército, e do major-brigadeiro do ar Antonio Luiz Godoy Soares, chefe de gabinete do comandante da Aeronáutica.

Em seu perfil oficial no X (ex-Twitter), Leite confirmou que já se encontrou com o presidente e seus ministros e assessores.

Neste momento, recebo o presidente @LulaOficial em Santa Maria. Iremos trabalhar para salvar vidas e criar as condições para a recuperação do Estado. pic.twitter.com/JOZBTG9nmE — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 2, 2024

Previsão de mais tempestades

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul começaram na última terça-feira, 30, e a previsão é que as tempestades continuem intensamente pelo menos até o próximo domingo, 5. A região de maior preocupação, atualmente, é o Vale do Taquari — na madrugada desta quinta-feira, o Rio Taquari chegou a 31,2 metros e atingiu a maior cheia da história.

Além das três mortes em Santa Maria, foram registrados dois óbitos nas cidades de Salvador do Sul e dois em Paverama. Os municípios de Encantado, Itaara, Pântano Grande, Santa Cruz do Sul, São João do Polêsine e Segredo relataram, cada um, uma vítima fatal.

Na última quarta-feira, 1º, o governador Eduardo Leite decretou estado de calamidade pública e determinou a suspensão das aulas em toda a rede estadual até domingo. Os acessos foram cortados às usinas hidrelétricas e barragens de Monte Claro, 14 de Julho e Castro Alves, e a usina de Dona Francisca está em nível de emergência para transbordamento.