Choro e ranger de dentes: como o bolsonarismo reagiu à fala do presidente

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Boa parte dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro reagiu mal ao pronunciamento feito por ele nesta sexta-feira, 30, em vídeo de 52 minutos, no qual fez críticas a atos radicais de seus apoiadores e reconheceu que o governo Luiz Inácio Lula da Silva irá governar o país a partir de 1º de janeiro.

Na live do presidente no Facebook, entre os mais de 175 mil comentários, muita gente mostrava decepção e tristeza. Outros tentavam dar alguma interpretação diferente ao pronunciamento ou ver alguma mensagem “escondida” na fala, como um suposto grito de “selva” ao final do vídeo.

Muitos, no entanto, criticaram o presidente, em especial quem disse que foi para a frente dos quartéis e para as ruas para protestar contra o resultado da eleição. Veja abaixo alguns comentários:

No Twitter, também havia muita decepção com o desfecho de toda a movimentação bolsonarista no período pós-eleitoral.

Entre os comentários também havia muita gente admitindo que o presidente não tinha apoio necessário para conduzir alguma ruptura e vários criticaram as Forças Armadas por não terem atendido aos apelos dos manifestantes bolsonaristas para impedir a posse de Lula.

Muitos usuários também elogiaram Bolsonaro, disseram que ele deixa um legado positivo e manifestaram esperança de que volte a comandar o país. Vários também mostraram preocupação com o futuro do Brasil no governo Lula.