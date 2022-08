Chamado de ‘corrupto’, Flávio Bolsonaro vai ao STF contra deputado do PSOL

Filho Zero Um do presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 18, uma interpelação judicial contra o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP).

O motivo da ação de Flávio é uma postagem de Valente no Twitter na última sexta-feira, 12 (veja abaixo), em que o parlamentar oposicionista o chama de “corrupto” em função de supostos desvios em um hospital federal no Rio de Janeiro, sobre o qual o senador teria influência política. A publicação foi feita com base em uma reportagem do jornal O Globo, que revelou que o Tribunal de Contas da União investiga gastos irregulares de 100 milhões de reais no Hospital Federal de Bonsucesso, entre 2019 e 2021.

No mesmo tuíte, Ivan Valente também escreveu que “quem compra mansão com dinheiro de rachadinha não tem limite algum”, referindo-se ao imóvel de luxo comprado por Flávio em Brasília por 6 milhões de reais, e que “a familícia rouba muito”, referência aos Bolsonaro. O caso será analisado pelo ministro Dias Toffoli, do STF.

Na petição assinada pela advogada Luciana Pires, a defesa de Flávio Bolsonaro pede explicações de Valente sobre o que pretendeu dizer na publicação a respeito da influência do senador no hospital federal no Rio, além das menções a rachadinha e “familícia”. A advogada cogita a ocorrência de crimes de calúnia e difamação pelo parlamentar do PSOL no tuíte e pede que Ivan Valente seja intimado a responder aos questionamentos.

FLAVIO CORRUPTO! TCU apura desvios de 100 MILHÕES em hospital federal do Rio sob influência de Flávio Bolsonaro. Quem compra mansão com rachadinha não tem limite algum! A familicia ROUBA MUITO! — Ivan Valente 5050 (@IvanValente) August 12, 2022

