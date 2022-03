Chamada de má companhia, Gleisi ataca ex-aliado: ‘Chupim de governos’

A presidente nacional do PT não gostou nada das críticas feitas já na madrugada desta sexta-feira, 18, pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em entrevista ao programa Conversa com Bial na TV Globo. O cacique do PP e do Centrão colocou a deputada federal como uma das atuais más companhias do ex-presidnete Luiz Inácio Lula da Silva.

“Ele (Lula) está aprisionado, com medo de que as pessoas vejam quem está do lado dele, a Dilma, a Gleisi. Esse é o problema, o Lula não pode fazer campanha”, afirmou Ciro.

Foi apenas mais uma das críticas recentes de Ciro a Lula e ao PT, com quem o líder do Centrão e hoje bolsonarista convicto, andou de mãos dados na eleição de 2018. Gleisi, que já ocupou a Casa Civil, mesmo posto de Ciro hoje, partiu para cima do ex-aiado.

“Ciro Nogueira, chupim de governos, quer falar de quem está ao lado de Lula. Aqui todo mundo anda de cabeça erguida e à luz do dia. Quem pula de galho em galho não tem moral para atacar. Explica o orçamento secreto e por que não teve coragem de ser candidato ao governo do Piaui”, postou no Twitter.

Ciro Nogueira, chupim de governos quer falar de quem está ao lado de Lula.Aqui todo mundo anda de cabeça erguida e a luz do dia. Quem pula de galho em galho não tem moral para atacar. Explica o orçamento secreto e pq não teve coragem de ser candidato ao governo do Piaui — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 18, 2022