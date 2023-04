Cem dias de cárcere: STF começa a julgar presos em ato golpista de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai iniciar à 0h de terça-feira 18 — cem dias após os atos golpistas de 8 de janeiro –, a análise das denúncias feitas pelo Ministério Público Federal (MPF) de 100 dos 1.390 presos em Brasília. Caso aceitem as acusações, os magistrados tornarão réus os acusados e abrirão uma ação penal contra cada um deles. Eles respondem por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado e/ou deterioração de patrimônio tombado.

Até as 23h59 desta segunda, os advogados dos indiciados poderão enviar as suas sustentações orais. O tempo máximo para cada acusado é de quinze minutos, o que poderá resultar em até 25 horas de vídeos com as respectivas defesas. Como a sessão será remota, não haverá encontros presenciais, nem entre os ministros.

O primeiro a depositar seu voto no sistema será o relator do caso, Alexandre de Moraes. Os demais ministros têm até a próxima segunda, 24, para seguirem ou não a decisão de Moraes. Caso algum magistrado peça vistas do processo, a decisão será suspensa. “Caso o ministro relator deposite seu voto no próprio dia 18, ele vai ter tempo de ver todas as sustentações? Essa é uma pergunta que todos nós advogados estamos fazendo”, afirma Gustavo Ribeiro, membro da Defensoria Pública da União e responsável por parte das respostas das acusações. “Vejo grande problema em ações como essa, com grande quantidade de indiciados. Além desses processos, os ministros têm as ações das turmas e do plenário”.

Além das defensorias públicas do Distrito Federal e da União, os advogados particulares também atuam nos processos. Mesmo os que defendem clientes que não estão entre os 100 primeiros denunciados que serão julgados a partir de terça, eles impetram defesas das acusações do Ministério Público Federal. Em quase todas, o enredo é o mesmo: desqualificação do STF como órgão julgador e críticas à falta de especificação por parte do MPF, que não tem explicado o papel de cada acusado nos atos golpistas e tem optado por denúncias genéricas.