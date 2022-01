Celular em 36 x sem juros, wi-fi e nome limpo: Ciro abre baú de promessas

O ex-governador Ciro Gomes foi lançado oficialmente pré-candidato à Presidência da República na convenção nacional do PDT, em Brasília, nesta sexta-feira, 21 – será a quarta tentativa dele de chegar ao cargo: já foi candidato em 1998, 2002 e 2018.

No seu discurso, Ciro atacou duramente os principais rivais – o ex-presidente Luiz Inácio Lulada Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) – e fez macropropostas para o país, como rever a política da Petrobras, acabar com o teto de gastos e priorizar o meio ambiente. Também propôs criar o Renda Mínima Eduardo Suplicy, unificando programas como o Auxilio Brasil, o seguro-desemprego e a aposentadoria rural.

Mas houve outras propostas que chamaram a atenção. Ele voltou, por exemplo, a dizer que vai tirar todo mundo do SPC e Serasa, órgãos de proteção ao crédito onde estão negativadas mais de 60 milhões de pessoas.

Também prometeu financiar smartphones para todo brasileiro em 36 vezes sem juros, criar a “internet do povo”, com wi-fi gratuito e capacitação online, além de cursos de games – uma nova paixão do pedetista, que tem um programa no YouTube chamado Ciro Games, onde recebe convidados e discute os problemas do país e as suas propostas de governo.