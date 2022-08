Ceará: TSE barra apoio do PSDB de Tasso a candidato de Ciro ao governo

Uma liminar concedida pelo ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anulou decisão do comando nacional da Federação PSDB-Cidadania que havia determinado o apoio dos tucanos do Ceará ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), candidato do grupo do presidenciável Ciro Gomes (PDT) ao governo.

Na quinta-feira, 4, uma convenção liderada pelo presidente do diretório estadual do PSDB, Chiquinho Feitosa, aprovou a posição de neutralidade na disputa ao governo estadual. A decisão contrariou o senador Tasso Jereissati (PSDB), que defende o apoio ao candidato de Ciro.

Feitosa, que é suplente do próprio Tasso no Senado, tem boas relações com o grupo do ex-governador Camilo Santana (PT), que rompeu uma aliança de dezesseis anos com o PDT de Ciro e Cid Gomes no estado e lançou o deputado estadual Elmano de Freitas (PT) ao governo.

O racha entre Tasso e o seu suplente é mais um na tumultuada eleição estadual. O estopim para o fim da aliança entre PDT e PT, que envolvia também o PSDB e o grupo de Tasso, foi a decisão pedetista de não apoiar a reeleição da governadora Izolda Cela (PDT), como defendia Camilo, de quem ela era vice.

Tasso havia se comprometido com o grupo de Camilo em caso de rompimento entre PT e PDT. No entanto, mudou de ideia ao ser convencido por Ciro a apoiá-lo como candidato à Presidência — fato que o teria feito recusar o posto de vice na chapa nacional com o MDB, encabeçada por Simone Tebet. Daí surgiu o imbróglio na disputa estadual que motivou Chiquinho Feitosa a pedir a liminar ao TSE para garantir a posição de neutralidade.