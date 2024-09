Ceará: prefeito do PT é favorito à reeleição em Itapipoca

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Às vésperas das eleições municipais de 2024, o município de Itapipoca, no Ceará, caminha para renovar a gestão petista por mais quatro anos. O prefeito Felipe Pinheiro (PT), amplo favorito à reeleição, lidera a corrida eleitoral com 64,2% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 11, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Em seguida, aparece o único rival do atual mandatário na disputa pelo Executivo municipal: o ex-prefeito João Barroso (PSDB), com 24% do eleitorado local. Votos brancos e nulos somam 6,8% e outros 5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Embora a candidatura de Barroso já esteja oficializada, sua participação no pleito de 6 de outubro ainda é incerta, uma vez que a chapa foi impugnada pela Justiça Eleitoral em razão de denúncias de irregularidades na prestação de contas públicas durante suas gestões municipais. O tucano chefiou a prefeitura de Itapipoca por dois mandatos entre 2005 e 2012 e, novamente, entre 2016 e 2020.

Não há possibilidade de segundo turno em Itapipoca, já que o município possui menos de 200 mil eleitores registrados.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 600 eleitores em Itapipoca entre os dias 7 e 10 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é CE-02502/2024.