Ceará ganha campus do ITA em último ato de turnê de Lula no Nordeste

Após dois dias de intensa agenda pelo Nordeste do país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve encerrar a turnê política nesta sexta-feira, 19, inaugurando a obras de uma nova unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. O evento terá presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e do ministro da Educação, Camilo Santana, principais aliados do presidente no estado.

A cerimônia de lançamento da pedra fundamental, que contará também com a participação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, está marcada para as 13h15 e marca a construção do segundo campus do ITA no Brasil, sendo o primeiro no Nordeste — a instituição, uma das mais conceituadas do país, nasceu em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A previsão é que a obra seja finalizada em 2027, com investimento de 115 milhões de reais em recursos do governo federal.

A escolha de Fortaleza para sediar o campus do ITA não é obra do acaso — o Ceará é uma das principais bases eleitorais de Lula, onde venceu em todos os 184 municípios e acarretou uma vitória acachapante sobre Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, levando 70% dos votos válidos. Atualmente, a corrida eleitoral no município é liderada pelo ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), seguido pelo atual prefeito José Sarto (PDT), aliado do ex-governador e ex-presidenciável Ciro Gomes; o candidato petista, Evandro Leitão, pontua somente 6,5% nas pesquisas da capital cearense.

Turnê pelos municípios

A recente viagem de Lula pelo Nordeste, que visitou três estados nos últimos dois dias, faz parte de uma extensa turnê pelo país para angariar votos a aliados nas eleições municipais de 2024. A ideia do presidente é visitar todos os 26 estados ainda no primeiro semestre do ano, inaugurando obras, assinando acordos e prestigiando eventos.

Além de consolidar o apoio aos principais candidatos do PT e da base aliada às prefeituras, a agenda de visitas ainda serve para fortalecer a imagem do governo federal e pavimentar o caminho para as eleições presidenciais de 2026, quando Lula poderá disputar a reeleição.

Continua após a publicidade