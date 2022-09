Ceará: candidato do PT vira sobre Capitão Wagner na disputa pelo governo

O deputado estadual Elmano de Freitas (PT) subiu oito pontos percentuais em duas semanas e ultrapassou numericamente o deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), que perdeu seis pontos no mesmo período, na corrida pelo governo do Ceará, segundo levantamento feito entre os dias 19 e 21 de setembro pelo Ipec (ex-Ibope) e divulgado nesta sexta-feira, 22.

Segundo a pesquisa, Elmano tem agora 30% das intenções de voto (tinha 22% no levantamento do dia 9 de setembro), contra 29% de Wagner (que tinha 35%) e 22% do ex-prefeito Roberto Cláudio, do PDT, que tem 22% (tinha 21%). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos — ou seja Elmano e Wagner estão empatados tecnicamente.

Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) mantiveram os 1% que tinham na pesquisa anterior. Serley Leal (UP) não pontou. Entre os entrevistados, 9% afirmaram que irão votar em branco ou nulo e 12% não souberam ou não responderam.

Elmano, cuja candidatura foi lançada a poucos dias do prazo final, é apoiado por três políticos que têm boa popularidade no estado: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador Camilo Santana (PT) – que disputa como franco favorito a eleição ao Senado – e a governadora Izolda Cela, que era vice de Camilo e deixou o PDT após ser preterida pelo grupo de Cid e Ciro Gomes.

A opção dos irmãos Gomes por Roberto Cláudio abriu uma crise que levou ao fim a coalizão que governava o estado há dezesseis anos – oito anos com Cid Gomes e outros dois mandatos com Camilo Santana.

Capitão Wagner tem o apoio do eleitorado bolsonarista. Na live de quinta-feira, 21, o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou publicamente o seu apoio ao policial militar, que ganhou fama ao liderar greves da categoria no Ceará.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob o número CE-03914/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02694/2022.

