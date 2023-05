Cassado pelo TSE, Deltan aponta o dedo para Lula – e também para Gilmar

O ex-procurador da República Deltan Dallagnol, que teve o seu mandato de deputado federal cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em sessão na terça-feira, 16, à noite, acusado de ter cometido irregularidades para driblar a Lei da Ficha Limpa, insinuou, em post publicado no Twitter nesta quarta-feira, 17, que a decisão foi uma “vingança”.

Ele publicou um vídeo, com o título “A vingança de Lula”, no qual enfileira trechos de declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com críticas a ele e à Lava Jato. Deltan, que era coordenador da força-tarefa da operação em Curitiba, foi um dos principais responsáveis pela investigação que levou o petista à prisão.

“O Dallagnol é chefe de uma quadrilha de um grupo de procuradores”, diz Lula em um trecho. Em outro também critica o então juiz Sergio Moro, que o condenou, ao relembrar o que respondia quando lhe perguntavam na prisão se estava tudo bem com ele. “Não está tudo bem, só vai estar bem quando eu f… esse Moro”, disse durante entrevista a um site.

O vídeo ainda traz uma cena da posse de Lula como presidente, quando o petista cumprimenta com tapinhas no rosto o ministro do TSE Benedito Gonçalves, que, como relator do processo, pediu a cassação do mandato de Deltan. O seu voto foi seguido por unanimidade pelos outros quatro ministros da Turma da Corte eleitoral. No trecho, Lula passa mão no rosto de Gonçalves.

No vídeo divulgado hoje, também lista declarações de outro desafeto seu, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que não tem poupado críticas à operação, em especial a força-tarefa de Curitiba. “O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba, com a Lava Jato, nós temos na verdade que fazer um escrutínio muito severo. Eu acho que o CJF (Conselho de Justiça Federal) deveria investigar, a despeito de eles terem deixado já as funções porque se tata de corrigir para que isso não mais se repita”, diz o ministro do STF.