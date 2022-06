Caso Dom e Bruno gera 18 milhões de menções em redes sociais de 100 países

A agonia envolvendo o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira provocou 18 milhões de citações nas redes sociais em mais de 100 países pelo mundo, segundo levantamento da Quaest, que contabilizou posts feitos desde 5 de junho, quando o desaparecimento da dupla foi anunciado.

Na quarta-feira, 15, após a colaboração de suspeitos, a Polícia Federal encontrou dois corpos na mata, no Vale do Javari, que muito provavelmente são da dupla. Eles teriam sido assassinados em decorrência de abordagens feitas a pescadores ilegais que atuam na região.

De acordo com Felipe Nunes, diretor do instituto, os países que mais tiveram menções no exterior foram os Estados Unidos, com 1 milhão, e a Inglaterra, com quase 500 mil. A grande maioria foi no Brasil, com mais de 7 milhões de posts.

O duplo assassinato ganhou ampla repercussão negativa na imprensa mundial e deve colocar de novo o Brasil em posição desconfortável junto à opinião pública internacional.