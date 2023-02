Carnaval de SP começa com manifestações pró-Lula

O pré-Carnaval em São Paulo neste fim de semana reuniu milhares de pessoas nas ruas e foi marcado por manifestações políticas. Um dos maiores e mais famosos blocos da capital, o Acadêmicos do Baixo Augusta, no centro da cidade, teve manifestações a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em várias partes do trajeto.

Os gritos algumas vezes eram puxados de cima do trio elétrico, mas também partiam da multidão. Um vídeo mostra o momento em que os foliões cantam “Olê, olê, olá, Lula” — muitos vestidos de vermelho. Também houve manifestações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Reunimos milhares de pessoas no Carnaval 2023 para comemorar o fim desse desgoverno”, diz uma mensagem publicada nas redes sociais oficiais do bloco. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) participou da festa.

O Acadêmicos do Baixo Augusta tinha como tema “Atentos e Fortes”, em referência à música “Divino Maravilhoso”, de Gal Costa, e presença do grupo Olodum, de Salvador. As cantoras Marina Sena, Tulipa Ruiz, Céu e a atriz Alessandra Negrini também participaram. A mestre de cerimônias era Preta Ferreira, uma das líderes do MTST.

