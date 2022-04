Carlos Ghosn é alvo de novo mandado de prisão na França

O empresário franco-libanês-brasileiro Carlos Ghosn, ex-CEO de Renault e Nissan, foi alvo nesta sexta-feira, 22, de um novo pedido internacional de prisão emitido pela justiça francesa. Ghosn é investigado por crimes financeiros no país europeu.

Se for detido por qualquer autoridade com as quais a França tenha cooperação, o empresário será levado à região de Paris, onde terá de prestar esclarecimentos. A investigação apura as circunstâncias ao redor de pagamentos de 15 milhões de euros tidos como suspeitos entre Renault e Nissan a outras empresas durante o período em que ele chefiou as empresas, entre 1996 e 2019.

O empresário de sucesso, celebrado no mundo corporativo por ter salvado a montadora francesas e expandido seus negócios para o Japão (firmando a parceria com Nissan e Mitsubishi) , frequenta o noticiário policial desde 2018, quando autoridades japonesas o detiveram para pedir explicações sobre movimentações financeiras suspeitas no país asiático. Ele foi impedido de deixar o país mas, em dezembro de 2019, em uma fuga com tons cinematográficos (ele teria se escondido em uma caixa de instrumentos musicais, segundo a imprensa do Líbano), Ghosn viajou para Beirute, onde convocou a mídia para a alegar inocência e dizer que estava sendo perseguido politicamente a mando de executivos da Nissan.

Ghosn já é alvo de pedido anterior de prisão, feito pelo Japão, mas permanece no Líbano porque o país tem legislação que impede a extradição de seus cidadãos.