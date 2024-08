Carlos Bolsonaro ‘perde’ imóveis e declara 85% dos bens em aplicações

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na primeira declaração pública de bens apresentada após o fim do mandato do pai na presidência da República, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), candidato ao sétimo mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, suprimiu três apartamentos declarados em eleições anteriores e informou possuir 85% de seus patrimônio em aplicações de renda fixa e em ações.

À Justiça Eleitoral, o filho de Jair Bolsonaro informou possuir patrimônio de 687 mil reais, e os únicos bens físicos listados foram três veículos cujos valores, somados, seriam de 102,6 mil reais

Carlos declarou um total de 528,3 mil reais em aplicações em renda fixa. Outros 56 mil reais seriam provenientes de ações de empresas como 3M Company (9.776 reais), Enbridge (1.060 reais), Walgreens (9.766 reais), Coca-Cola (1.093 reais), além da Bolsonaro Digital Ltda (249 reais).

O vereador do PL declarou ainda investimento de 5.000 reais em bitcoins. Entre os bens físicos, estão na lista duas motos, nos valores de 30,5 mil reais e 11 mil reais, e um carro HB20 (61 mil reais).

Na declaração deste ano à Justiça Eleitoral não consta um apartamento na rua Itacuruça, no bairro da Tijuca. O imóvel constava nas declarações apresentadas pelo vereador em todas as eleições que disputou desde 2008. Na última delas, em 2020, Carlos Bolsonaro informou que o imóvel valeria 205 mil reais.

O apartamento situado na rua Leandro Martins, no centro do Rio, apareceu nas declarações de 2016 e 2020, com valor de 180 mil reais, mas não consta na deste ano. O terceiro imóvel, em Copacabana (85 mil reais), constava nas declarações de 2012 mas também não está na lista atual.

Na eleição passada, os três apartamentos, somados, representavam quase 80% dos bens declarados pelo vereador.

Dinheiro

A declaração deste ano também aponta uma mudança no padrão em relação ao dinheiro que o vereador informou possuir em espécie ou contas nos bancos. Em 2012, Carlos afirmou possuir 20 mil reais em espécie e 12 mil reais na conta corrente. Quatro anos depois, declarou ter 20 mil reais à mão e 46,7 mil reais na poupança.

Em 2020, os valores seriam respectivamente 20 mil reais e 40 mil reais. Neste ano, o vereador declarou 15 mil reais em espécie e apenas 199,27 reais na poupança.

A comparação entre as declarações de 2008 e 2024 aponta que o vereador aumentou duas vezes e meia seu patrimônio nos últimos dezesseis anos. Em 2008, Carlos declarou possuir 260 mil reais em bens, divididos entre um apartamento e um carro. Neste ano, foram 687 mil reais, distribuídos principalmente em investimentos.

VEJA tentou contato com o vereador Carlos Bolsonaro por meio de sua assessoria, mas não obteve retorno.