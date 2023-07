Carlos Bolsonaro está incomodado com o silêncio de Sergio Moro

O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho Zero Dois do ex-presidente Jair Bolsonaro, está incomodado com o silêncio do ex-juiz e agora senador Sergio Moro (União-PR), que foi ministro da Justiça no governo do seu pai, mas até agora não se manifestou sobre o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deixou o seu pai inelegível por oito anos.

“A terceira via está chamuscando a beirola”, disse o vereador, na linguagem enigmática que usa tradicionalmente, ao comentar post de uma militante bolsonarista que questionava o silêncio de Moro após o julgamento, concluído na sexta-feira, 30.

Desde o julgamento, Sergio Moro fez seis posts no Twitter, metade deles para comentar a situação da ex-deputada venezuelana María Corina Machado, oposicionista que teve a sua inelegibilidade decretada pelo governo de Nicolás Maduro – mas nenhuma palavra sobre Bolsonaro.

O silêncio talvez se explique pelo temor de Moro de ter de passar pela mesma situação. Ele é alvo de duas ações de cassação de sua chapa no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e muitos acreditam que seu destino seja o mesmo do ex-colega de Lava Jato Deltan Dallagnoll, que teve o seu registro cassado pela Justiça Eleitoral.

No caso de Moro, uma eventual inelegibilidade passaria pelo mesmo TSE que decretou a sorte de Bolsonaro.

