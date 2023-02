Carlos Bolsonaro defende o pai após críticas sobre omissão em tragédias

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho Zero Dois de Jair Bolsonaro, saiu em defesa do pai após as acusações de omissão nas tragédias causadas pelas chuvas durante seu governo. A postura do ex-presidente durante o desastre na Bahia, em 2021, tem sido comparada à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que interrompeu sua folga neste Carnaval para acompanhar a situação no litoral norte de São Paulo.

“Diferentemente do que a imprensa comprada e faminta divulga, Bolsonaro sempre esteve presente em todas as tragédias como mostram N vídeos em suas redes sociais e enviou infimamente mais recursos a estados e municípios quando ocorriam lamentáveis fatos”, escreveu Carlos em sua página pessoal no Twitter. “Infelizmente o sistema é isso. É simplesmente a realidade do Brasil. O que menos importa são os fatos mas a narrativa!”, postou.

Em 2021, Bolsonaro apareceu em um vídeo andando de jet ski em Santa Catarina durante a tragédia causada pela chuva que atingiu a Bahia, no réveillon. Pelo menos 27 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. Na ocasião, ele disse esperar não ter que antecipar a volta do feriado e enviou ministros ao local. O ex-presidente também recusou a ajuda da Argentina às vítimas da chuva.

Um levantamento da Associação Contas Abertas mostra que a verba para prevenção a desastres em São Paulo é o menor dos últimos 14 anos: 1,2 bilhão. O orçamento enviado por Bolsonaro era de 671,5 milhões, mas os recursos aumentaram com a a aprovação da PEC da Transição no Congresso. Mas, claro, o Zero Dois se “esqueceu” de comentar esse dado.