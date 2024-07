Capitão Wagner segue líder isolado em Fortaleza, aponta nova pesquisa

O ex-deputado federal Wagner de Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner (União Brasil), segue líder isolado na corrida pela prefeitura de Fortaleza, a mais populosa do Nordeste, segundo levantamento feito entre os dias 12 e 15 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 16.

De acordo com o levantamento, Wagner tem 33,0% das intenções de voto, bem à frente do atual prefeito José Sarto (PDT), que tem 18,3%, e do deputado federal André Fernandes (PL), que aparece com 15,1%. Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Sarto e Fernandes estão empatados tecnicamente.

Na sequência, aparece com 9,4% o deputado estadual Evandro Leitão (PT), candidato apoiado pelo governador Elmano de Freitas, pelo ministro Camilo Santana e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva — dentro da margem de erro, ele empata tecnicamente com Fernandes, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leitão também está empatado com o senador Eduardo Girão (Novo), que tem 5,5%. Outros dois candidatos têm menos de um ponto percentual. Entre os entrevistados, 10,6% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,9% afirmaram que não sabem ou não responderam.

Em relação ao levantamento feito pelo mesmo instituto em maio deste ano, todos os candidatos oscilaram apenas dentro da margem de erro, o que mostra um cenário estável na capital do Ceará.

Avaliação de Sarto

Um dos pontos que pesam contra o prefeito José Sarto – que tem o apoio do ex-governador Ciro Gomes (PDT) – é a maneira como o eleitorado avalia a sua gestão. Segundo a pesquisa, ela é aprovada por 42,5% dos eleitores de Fortaleza e reprovada por 52,9% — outros 4,6% não responderam ou não souberam dizer.

Um pequeno alento para o pedetista é que a avaliação oscilou positivamente, dentro da margem de erro, em relação ao levantamento de maio, quando 39,5% aprovavam o seu trabalho e 56,4% o desaprovavam.

A pesquisa ouviu 800 eleitores em Fortaleza.