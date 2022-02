Cantora Anitta ataca ex-ministro bolsonarista em rede social

A cantora brasileira Anitta usou suas redes sociais para responder o ex-ministro do Meio Ambiente e apoiador do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, na tarde desta quarta-feira (23). A discussão começou após Salles compartilhar uma matéria na qual o cantor Caetano Veloso diz que levará um grupo de artistas para se encontrar com Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, com o objetivo de cobrar do parlamentar uma atitude contra projetos de lei que ameaçam o meio ambiente.

“Melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de Lei Rouanet”, tuitou Salles em seu perfil pessoal.

Anitta, que se sentiu ofendida como artista, respondeu: “E a gente por um acaso é politico pra ficar fazendo o trabalho de vocês? Mas ainda assim a gente dedica nosso tempo a consertar as b… que vocês fazem e trazer informação pro povo, pra ver se não dá a c… de novo de te eleger deputado nas próximas eleições, pra você se safar”.

“Dia 9 de Março em Brasília [o] ato #Caetanopelaterra às 15h em frente ao Congresso, defendendo o meio ambiente. Sabemos que não é a sua. Talvez neste dia você esteja na frente de um juiz, se defendendo das acusações de crimes praticados contra o meio ambiente pra não ser preso”, completou a cantora.

Salles foi alvo de uma operação da Polícia Federal, no ano passado, acusado de relação com um esquema de desvio de madeira ilegal, além de outros crimes ambientais. Ele pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente em junho de 2021, depois que as acusações vieram à tona.