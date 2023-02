‘Caneca mágica’, parceria em venda… o que difere lojas de PT e Bolsonaro

O PT e o clã Bolsonaro lançaram nos últimos dias lojas online para venda de apetrechos e roupas aos seguidores do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro. A loja oficial do PT, vinculada ao site da legenda, entrou no ar no último dia 15, enquanto a Bolsonaro Store, lançada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho Zero Três do capitão, foi anunciada no último domingo, 26.

Reprodução comercial do ambiente de polarização política que domina o país, as lojinhas têm muitas diferenças entre si. A começar pelos preços: os itens mais baratos na loja bolsonarista, um calendário de mesa com imagens dos “feitos” do governo Bolsonaro e uma caneca de 325ml, custam 49,90 reais, enquanto na petista, o preço mais em conta é de 63,90 reais, cobrado por canecas de 325ml. Os objetos mais caros na Bolsonaro Store são uma tábua de madeira e um “troféu” de mesa, por 109,90 reais cada, e, na do PT, são as “canecas mágicas”, que mudam de cor conforme a temperatura e saem por 84,90 reais.

A loja do PT também tem uma linha de produtos mais diversificada. Há doze opções de camisetas femininas e 26 de camisetas masculinas, todas a 81,90 reais, além de 24 tipos de roupas infantis, que custam 76,90 reais – entre as estampas estão uma que mostra Lula como o personagem de videogames Mario, uma que “homenageia” o programa Luz Para Todos, emulando a icônica capa do disco The Dark Side Of The Moon, da banda britância Pink Floyd, e “A mãe tá on”, com uma imagem da ex-presidente Dilma Rousseff. Há ainda onze opções de canecas e sete estampas de pôsteres, que custam 63,90 reais.

Na Bolsonaro Store, há sete itens à venda: duas opções de calendário – de mesa (49,90 reais) e parede (59,90 reais) –, três tipos de caneca (49,90 reais, 59,90 reais e 69,90 reais), além da tábua de madeira e o troféu de mesa. Todos os produtos levam a frase “nosso sonho segue mais vivo do que nunca”.

Outra diferença entre os dois empreendimentos é que na loja lançada por Eduardo Bolsonaro há um “programa de afiliados”, que permite aos participantes obter “comissões” de 10% do valor líquido de vendas que tenham sido consumadas por sua indicação, através de links.

A Bolsonaro Store ainda está em pré-venda, que vai até o dia 5 de março, data em que os produtos vendidos começarão a ser entregues. A loja do PT prevê prazo máximo de treze dias úteis para a fabricação dos pedidos, além do tempo de entrega dos Correios. As duas lojas permitem pagamentos por meio de cartões de crédito, boleto e Pix.