Candidatos de Lula e Bolsonaro empatam no 2º turno em Cuiabá

Às vésperas do segundo turno das eleições, que ocorrem já no próximo domingo, 27, o cenário em Cuiabá é de impasse entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento foi publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta sexta-feira, 25.

Numericamente, o deputado federal Abílio Brunini (PL) aparece à frente, com 48,3% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Lúdio Cabral (PT), com 43,1%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais (pp), a situação configura empate técnico na capital do Mato Grosso.

Votos brancos e nulos representam 5,4% do eleitorado, e outros 3,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Considerando somente os votos válidos (excluindo indecisos e nulos), Abílio Brunini tem 52,8% do eleitorado antes 47,2% de Lúdio Cabral. No primeiro turno, o bolsonarista conquistou 126.944 votos (39,61%) nas urnas contra 90.719 (28,31%) do petista, que avançou ao segundo turno com menos de 2.000 votos de vantagem sobre Eduardo Botelho (União Brasil).

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Cuiabá entre os dias 21 e 24 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é MT-04958/2024.