Candidatos de Kassab e Baleia duelam em ‘capital do agronegócio’ em SP

Conhecida por sediar a Agrishow, maior feira do agronegócio da América Latina, a cidade de Ribeirão Preto tem um parlamentar de centro como favorito à prefeitura nas eleições municipais de 2024. O deputado federal Ricardo Silva (PSD) lidera a corrida às urnas no município do interior paulista com 44,4% das intenções de voto, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 11, pelo Instituto Paraná Pesquisas.

Ex-vereador de Ribeirão Preto, Ricardo Silva já havia disputado a prefeitura nas eleições de 2016 e foi derrotado no segundo turno pelo atual prefeito, Duarte Nogueira (PSDB), que está em segundo mandato e não pode concorrer à reeleição. O parlamentar assumiu seu primeiro mandato federal em 2020, ainda pelo PSB, após a morte do titular Luiz Flávio Gomes e, no mês seguinte, do primeiro suplente Luiz Lauro Filho — em 2022, já filiado ao PSD, Silva foi reeleito para a segunda legislatura.

Em segundo lugar na pesquisa, com 19,3%, está o vereador e ex-presidente da Câmara Municipal Igor Oliveira (MDB), cuja pré-candidatura à prefeitura foi anunciada ainda em outubro do ano passado pelo deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do partido e cujo reduto eleitoral é Ribeirão Preto. Nas duas últimas eleições para o Legislativo local, Oliveira despontou como o candidato mais votado nas urnas.

Na sequência, em terceiro lugar, o levantamento do Paraná Pesquisas indica nada menos que um empate técnico óctuplo, dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais. Os oito nomes que ocupam a mesma posição são Suely Vilela (PSB), com 4,2%; Coronel Luís Usai (PRTB), 3,8%; Isaac Antunes (PL), 3,1%; Marco Aurélio Martins (NOVO), 2,7%; Daniel Gobbi (PP), 2,4%; Alessandro Hirata (PSDB), 2,1%; Jorge Roque (PT), 1,8%; e Ismar Menezes (AGIR36), com 0,7%.

Herança política

Ricardo Silva é filho de Rafael Silva (PSD), deputado estadual que cumpre atualmente seu oitavo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Primeiro parlamentar cego da história paulista, Rafael tornou-se referência nas últimas três décadas como legislador em prol dos direitos de pessoas com deficiência.

Nos últimos vinte anos, as trajetórias políticas de pai e filho — ao menos, em relação à filiação partidária — caminharam bastante próximas. Em 2004, Ricardo iniciou sua carreira no PDT, partido ao qual Rafael se filiou no ano seguinte e que abrigou os dois até 2018, quando ambos migraram para o PSB. Já em 2022, em movimento uníssono, os Silvas mudaram para o PSD, de Gilberto Kassab, sigla pela qual exercem seus mandatos atuais.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 710 eleitores de Ribeirão Preto, entre os dias 5 e 10 de junho de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.