Candidatos de Caiado e Bolsonaro empatam na segunda maior cidade de Goiás

A cinco dias das eleições municipais de 2024, a disputa pela prefeitura de Aparecida de Goiânia configura um impasse entre candidatos favorecidos pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Levantamento publicado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira, 1º, indica empate técnico na corrida pela segunda maior cidade do estado.

O ex-deputado federal Leandro Vilela (MDB) aparece numericamente na liderança, com 40% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Alcides Ribeiro (PL), com 38,2% do eleitorado. Dentro da margem de erro de 3,7 pontos percentuais (pp), os dois nomes estão tecnicamente empatados na primeira posição da pesquisa.

O vereador Willian Figueiredo, conhecido como Willian Panda (PSB), fica em segundo lugar com 9,9%. Votos brancos e nulos somam 6,6%, e outros 5,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder ao levantamento.

Candidato do MDB acelera e desbanca liderança do PL

No levantamento anterior, divulgado pelo Paraná Pesquisas em 12 de setembro, Alcides Ribeiro aparecia na liderança sobre Leandro Vilela, ainda que por margem acirrada. Desde então, o emedebista cresceu 7 pontos percentuais e dissolveu a vantagem do bolsonarista, que recuou 4 pontos no mesmo intervalo.

Continua após a publicidade

Herdeiro de um dos tradicionais clãs políticos de Goiás, Vilela é primo do atual vice-governador do estado, Daniel Vilela, e sobrinho do ex-governador e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela (falecido em 2021), todos do MDB. O ex-deputado é a aposta de Caiado para consolidar sua influência pessoal e do União Brasil nos arredores da capital goiana.

Alcides Ribeiro, por sua vez, tem a candidatura endossada por Bolsonaro e concorre junto ao vice Max Menezes (PL), indicado pelo grupo político do ex-presidente. Já Willian Panda recebeu o apoio público do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem a aliança do PT na coligação da disputa pela prefeitura.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores em Aparecida de Goiânia entre os dias 25 e 29 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é GO-07996/2024.