Candidato do PT abre vantagem na liderança pelo governo do Ceará

A nova pesquisa para o governo do Ceará divulgada nesta sexta-feira, 30, mostra que o deputado estadual Elmano de Freitas (PT) abriu vantagem na liderança da corrida pelo governo. O petista chegou a 39% dos votos totais, contra 32% do deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e 18% do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT). A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

A vantagem de Elmano, que está acima da margem de erro, chama atenção pela virada que o petista conseguiu na reta final da campanha. Em 22 de agosto, na pesquisa do mesmo instituto, Wagner liderava com 38%, Cláudio tinha 25% e o PT tinha 24%. Em 14 de setembro, Elmano ultrapassou Cláudio (26% a 22%), mas o Capitão Wagner ainda seguia na frente com 36%. Nove dias depois, Elmano e Wagner empataram, ambos com 31%, e o ex-prefeito de Fortaleza já aparecia bem atrás, com 20%.

O resultado mais recente confirma o crescimento do petista, que conta com os apoios do ex-governador Camilo Santana (PT) — favoritíssimo ao Senado, com 64% das intenções de voto — e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o derretimento dos seus adversários. Enquanto Capitão Wagner tem como base o eleitorado bolsonarista, Robero Cláudio é apoiado pelo presidenciável Ciro Gomes.

Elmano ainda é apoiado pela governadora Izolda Cela, que tem a gestão aprovada por 59% dos cearenses. Izolda era do PDT mas saiu após ter sido preterida pelo grupo de Ciro Gomes, que escolheu Roberto Cláudio como candidato. A decisão desagradou ao PT e colocou fim a uma aliança que governou o Ceará por quatro mandatos – dois com Cid Gomes e dois com Camilo Santana.

Wagner, por sua vez, é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que é mal avaliado no estado. O deputado federal também tem a maior rejeição entre os principais candidatos: 46%, contra 42% de Cláudio e 41% de Freitas.

São ainda 4% de brancos e nulos e 7% de indecisos. Outros candidatos não pontuaram. Entre os votos válidos, Elmano chega a 44%, Wagner está com 36% e Cláudio tem 20%.

Também foram feitas simulações de segundo turno entre o trio de líderes. Elmano venceria Wagner por 46% a 42% e Cláudio por 43% a 38%, embora sejam dois empates técnicos. E Wagner ganharia de Cláudio por 44% a 38%, o que também configura um empate no limite da margem de erro.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre os dias 28 e 29 de setembro, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-03955/2022.