Candidato de Ratinho Júnior lidera corrida à prefeitura de Curitiba

A menos de um mês eleições municipais, o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lidera a corrida eleitoral para a capital paranaense com 32,1% dos votos, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira, 11, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Aliado próximo do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), Pimentel ocupa a vice-prefeitura curitibana desde 2017 como companheiro de chapa do atual prefeito, Rafael Greca (PSD), que está no segundo mandato consecutivo à frente do Executivo municipal e não pode disputar a reeleição. Durante o mandato, o vice-prefeito chefiou também a Secretaria Estadual de Cidades, deixando o cargo em maio deste ano para concorrer à prefeitura da capital.

Na sequência, aparecem na pesquisa três candidatos que se emaranham na disputa pela vice-liderança: o ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), com 16%; o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil), com 12,5%; e o ex-senador e também ex-prefeito Roberto Requião (Mobiliza), com 10,9%. Dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico triplo na segunda posição.

Dez nomes na corrida

Com nada menos que dez candidaturas na corrida ao Palácio 29 de Março, a disputa inclui mais seis postulantes que empatam tecnicamente em terceiro lugar: a jornalista Cristina Graeml (PMB), com 6%; a deputada estadual Maria Victoria Borghetti (PP), com 3,5%; o ex-deputado federal Luiz Goulart (Solidariedade), com 2,9%; a professora Andrea Caldas (PSOL), com 1%; o carteiro Samuel de Mattos (PSTU), com 0,3%; e o estudante Felipe Bombardelli (PCO), que aparece na pesquisa com 0% do eleitorado.

No limite da margem de erro, Graeml também chega ao empate técnico na terceira posição com Leprevost e Requião.

As eleições em Curitiba são marcadas, ainda, por um papel secundário do PT e do PL, que formaram alianças com outros partidos e descartaram candidaturas próprias na capital paranaense. Pimentel, que lidera a corrida, tem como companheiro de chapa o ex-deputado federal Paulo Martins (PL), indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A coligação do vice-prefeito é composta por mais seis partidos de centro e direita: Novo, MDB, Republicanos, Avante, Podemos e PRTB.

Já os petistas decidiram embarcar na coligação do PSB, acompanhando PV, PCdoB e PDT, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva endossa o nome de Ducci à prefeitura curitibana. Como parte do acordo, o PT não tem titulares ou vices na disputa pelo Executivo da capital.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Curitiba entre os dias 7 e 10 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é PR-02748/2024.