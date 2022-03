Candidato de Lula lidera a disputa para o Senado em MG

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) percebeu nesta terça-feira, 15, que vai ter muito o que ajudar na campanha do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), ao governo de Minas Gerais – seu aliado está bem atrás de Romeu Zema (Novo) na disputa, segundo levantamento do instituto Real Time Big Data (40% a 23% das intenções de voto).

Mas pode comemorar o fato de o deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, estar à frente na disputa para a única vaga do Senado. Nome de Lula para a disputa em uma eventual negociação com Kalil, Lopes tem 13% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro do Turismo Marcelo Alvaro Antônio (União Brasil), que tem 6%. O hoje candidato de Kalil, senador Alexandre Vieira (PSD), tem 2% e está empatado tecnicamente tanto com Álvaro Antônio quanto com a vereadora da capital Duda Salabert (PDT), que tem 2%;,e o ex-prefeito de Moema (MG) Julvan Lacerda (MDB), com 1%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula vai bancar o nome de Reginaldo Lopes. “Não conversei com o Kalil ainda, mas pode haver conversa. É notório e público que o PT tem interesse em ter o Reginaldo como candidato (ao Senado). Ele já provou ter votos e nós trabalhamos com a ideia de que o Reginaldo seja o candidato ao Senado pelo PT”, disse Lula em entrevista à rádio Itatiaia, na quinta-feira, 10.

A notícia preocupante para todos os candidatos é que 50% dos eleitores de Minas Gerais não sabem em quem irão votar para o Senado ou não quiseram responder. Outros 25% disseram que irão votar em branco ou anular o voto.

A pesquisa Real Time Big Data foi feita entre os dias 12 e 15 de março e ouviu 1.500 pessoas.